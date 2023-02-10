Пекин, 10 февраля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Виновные во взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» должны быть наказаны. Об этом 10 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя разоблачительную статью американского публициста Сеймура Херша о расследовании диверсий на газопроводах.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться», ― отметила дипломат.

Она подчеркнула, что если взрывы на газопроводах были делом рук США, то американские власти должны понести ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в опубликованной 8 февраля статье заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США по приказу высшего руководства страны. В разоблачительном материале он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22, заложив дистанционно активируемые устройства.

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В Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом». Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Херш в своей статье абсолютно неверно подал факты, и ранее он уже так поступал «в очень серьёзных случаях». Представитель американского внешнеполитического ведомства опроверг причастность Вашингтона к взрывам на российских газопроводах.