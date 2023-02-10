Из-за инцидента с «Союзом МС-22» полёт космонавтки из Белоруссии на МКС перенесён на полгода

Москва, , 10:48 — REGNUM Из-за продления миссии экипажа космического корабля «Союз МС-22» ввиду неисправности системы охлаждения, полёт космонавтки из Белоруссии на Международную космическую станцию (МКС) перенесён на полгода. Об этом 10 февраля рассказал глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сдвинется ровно на эти полгода», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее пресс-служба Роскосмоса сообщала, что в Белоруссии отобраны шесть кандидаток для космического полёта, одна из которых осенью 2023 года должна была лететь на МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия может поставить Ирану «небольшой тираж» спутников.