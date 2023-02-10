Санкт-Петербург, 10 февраля 2023, 10:51 — REGNUM Передача морского перегрузочного комплекса «Бронка» санкт-петербургского порта в собственность Белоруссии готовится российской стороной, передаёт 10 февраля Sputnik.

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По словам главы второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, «прорабатывается вопрос передачи в собственность Беларуси многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка».

Комплекс способен переваливать в год 3,2 млн тонн, причём проектная мощность перевалки — 20,7 млн тонн. Созданы хорошие условия для транспортировки грузов в северо-западные и южные российские порты.

По словам Полищука, через российские порты в минувшем году было переправлено три с половиной миллиона тонн нефтепродуктов, произведённых в Белоруссии.

«Перевезено почти три миллиона тонн калийных удобрений — по железной дороге в Китай и через российские морские порты в Новороссийске, Астраханской области, Ейске и Усть-Луге».

Напомним, «Бронка» — единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербург, способный принимать суда длиной до 347 м, шириной до 50 м и осадкой до 13 м.

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