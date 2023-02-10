Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Передача морского перегрузочного комплекса «Бронка» санкт-петербургского порта в собственность Белоруссии готовится российской стороной, передаёт 10 февраля Sputnik.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По словам главы второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, «прорабатывается вопрос передачи в собственность Беларуси многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка».

Комплекс способен переваливать в год 3,2 млн тонн, причём проектная мощность перевалки — 20,7 млн тонн. Созданы хорошие условия для транспортировки грузов в северо-западные и южные российские порты.

По словам Полищука, через российские порты в минувшем году было переправлено три с половиной миллиона тонн нефтепродуктов, произведённых в Белоруссии.

«Перевезено почти три миллиона тонн калийных удобрений — по железной дороге в Китай и через российские морские порты в Новороссийске, Астраханской области, Ейске и Усть-Луге».

Напомним, «Бронка» — единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербург, способный принимать суда длиной до 347 м, шириной до 50 м и осадкой до 13 м.

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