В Кривом Роге прогремело несколько взрывов

Кривой Рог, Украина, , 10:43 — REGNUM На территории города Кривой Рог на Украине прогремели взрывы. Об этом 10 февраля сообщает со ссылкой на очевидцев прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пишут о взрывах в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что криворожские власти заявляют о возможности новых взрывов в городе.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.