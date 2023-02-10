Москва, 10 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В Федеральной службе безопасности предупредили, что иностранные спецслужбы начали рассылку писем для сбора данных о специальной военной операции. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«ФСБ Российской Федерации с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения СВО <…>», — сообщили в Центре общественных связей.

Отмечается, что злоумышленники для достижения своих целей используют адреса электронных почт, схожих по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Российской Федерации предотвратили покушение на бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который ранее раскритиковал и разоблачил деятельность СБУ.