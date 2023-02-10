Bloomberg: Шольц просит страны ЕС передать Украине обещанные танки
Берлин, 10 февраля 2023, 10:36 — REGNUM После заседания Совета ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц просит европейских лидеров передать Киеву обещанные танки Leopard 2, пишет Bloomberg.
Немецкий политик, однако, предупреждает, что это будет непросто.
«Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает, но будет непросто», — заявил Шольц.
Как сообщает Spiegel, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву. Ожидается, что Германия направит на Украину 192 танка Leopard.