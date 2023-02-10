Берлин, , 10:36 — REGNUM После заседания Совета ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц просит европейских лидеров передать Киеву обещанные танки Leopard 2, пишет Bloomberg.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Немецкий политик, однако, предупреждает, что это будет непросто.

«Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает, но будет непросто», — заявил Шольц.

Как сообщает Spiegel, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву. Ожидается, что Германия направит на Украину 192 танка Leopard.