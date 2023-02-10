Bloomberg: Шольц просит страны ЕС передать Украине обещанные танки
Берлин, 10 февраля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. После заседания Совета ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц просит европейских лидеров передать Киеву обещанные танки Leopard 2, пишет Bloomberg.
Иван Шилов ИА REGNUM
Leopard 2
Немецкий политик, однако, предупреждает, что это будет непросто.
«Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи. Мое впечатление, что это сработает, но будет непросто», — заявил Шольц.
Как сообщает Spiegel, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву. Ожидается, что Германия направит на Украину 192 танка Leopard.