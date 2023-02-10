Брянск, , 10:38 — REGNUM Украинский беспилотник сбит 10 февраля над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз © Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Александр Богомаз «Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА».

По словам губернатора, нет ни пострадавших, ни разрушений. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, глава Брянской области заявил об атаках беспилотников ВСУ на территорию Стародубского муниципального округа.

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