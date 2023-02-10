Глава Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
Брянск, 10 февраля 2023, 10:38 — REGNUM Украинский беспилотник сбит 10 февраля над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, нет ни пострадавших, ни разрушений. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, глава Брянской области заявил об атаках беспилотников ВСУ на территорию Стародубского муниципального округа.
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