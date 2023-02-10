Брянск, 10 февраля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбит 10 февраля над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Александр Богомаз «Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА».

По словам губернатора, нет ни пострадавших, ни разрушений. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, глава Брянской области заявил об атаках беспилотников ВСУ на территорию Стародубского муниципального округа.