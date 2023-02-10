Астана, 10 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщает казахское агентство Казинформ.

atameken. kz Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко

«На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти казахского политика не уточняются.

Отметим, Сергей Терещенко родился в 1951 году и окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Алма-Атинскую высшую партийную школу, а также Институт экономики РАН.

Политик находился на посту главы правительства Казахстана в период с 1991 по 1994 год, также он в разное время являлся исполняющим обязанности главы казахской партии «Отан» и зампредом Ассамблеи народов республики.