Москва, 10 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Россия может поставить Ирану «небольшой тираж» спутников. Об этом 10 февраля заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

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Глава госкорпорации отметил, что у Москвы «неплохие связи» с Тегераном и такие перспективы есть.

«Мы запустили для них спутник в августе прошлого года. Есть перспектива по небольшому тиражу таких спутников», ― уточнил в беседе с РИА Новости Борисов.

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Он также добавил, что Роскосмос не планирует в этом вопросе останавливаться на Иране. Госкорпорация заинтересована в подобном сотрудничестве с Анголой, Алжиром, Вьетнамом и арабским миром.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» был выведен на орбиту иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям».

В декабре того же года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил о планах запустить два спутника Nahid в космос в ближайшее время. В Тегеране надеются, что это удастся осуществить к весне 2023 года.