Украинские войска обстреляли Донецк, Луганское, Новобахмутовку и Озеряновку

Донецк, , 10:23 — REGNUM Несколько районов Донецка, а также Луганское, Новобахмутовка и Озеряновка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 10 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Луганского был произведён украинскими войсками в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 09:25 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 09:35 — три и четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и в 09:40 — пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Кроме того, уточняется, что в 09:45 со стороны боевиков ВФУ было выпущено четыре и шесть снарядов калибра 155 мм по Озеряновке и Киевскому районам Донецка, в 09:55 — 15 мин калибра 120 мм по Новобахмутовке и в 10:05 — шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины в ночь на 10 февраля обстреляли Александровку в ДНР.