Донецк, 10 февраля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Луганское, Новобахмутовка и Озеряновка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 10 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Луганского был произведён украинскими войсками в 08:00 (совпадает с мск), и во время него по населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 09:25 три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 09:35 три и четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и в 09:40 пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Кроме того, уточняется, что в 09:45 со стороны боевиков ВФУ было выпущено четыре и шесть снарядов калибра 155 мм по Озеряновке и Киевскому районам Донецка, в 09:55 15 мин калибра 120 мм по Новобахмутовке и в 10:05 шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины в ночь на 10 февраля обстреляли Александровку в ДНР.