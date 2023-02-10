Москва, 10 февраля 2023, 10:23 — REGNUM Украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. С таким заявлением, как передают РИА Новости, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Запорожская АЭС. Энергодар
Запорожская АЭС. Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никакого «дэдлайна» для поиска решений нет», — считает Полищук.

По его словам, ситуация очевидна, Украина не очень в этом заинтересована, потому что реализация плана по созданию защитной зоны «пробуксовывает».

Алексей Полищук пояснил, что российская сторона не ведет прямых переговоров с Украиной о создании «зоны защиты» вокруг ЗАЭС. Россия работает по этому вопросу исключительно с секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что диалог по вопросам безопасности Запорожской АЭС идёт трудно из-за «прессинга» на МАГАТЭ. При этом в Москве отметили большое значение визита главы этой организации Рафаэля Гросси в столицу.