Москва, 10 февраля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. С таким заявлением, как передают РИА Новости, выступил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Никакого «дедлайна» для поиска решений нет», — считает Полищук.

По его словам, ситуация очевидна, Украина не очень в этом заинтересована, потому что реализация плана по созданию защитной зоны «пробуксовывает».

Алексей Полищук пояснил, что российская сторона не ведет прямых переговоров с Украиной о создании «зоны защиты» вокруг ЗАЭС. Россия работает по этому вопросу исключительно с секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что диалог по вопросам безопасности Запорожской АЭС идёт трудно из-за «прессинга» на МАГАТЭ. При этом в Москве отметили большое значение визита главы этой организации Рафаэля Гросси в столицу.