Законопроект о праве вдов и детей на жилье погибших в СВО супругов-сирот внесен в Госдуму

Москва, , 10:19 — REGNUM Законопроект о праве вдов и детей погибших в ходе специальной военной операции военных-сирот на жилье внес в Госдуму парламента Кабардино-Балкарской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас дети-сироты имеют право на получение жилья. Но в случае смерти, сироты исключаются из списка имеющих право на предоставление жилого помещения.

Парламентарии предлагают на уровне закона установить, что в случае гибели (смерти) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, смерти вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при выполнении указанных задач, или объявления судом умершим пропавшего без вести в связи с участием в специальной военной операции право на предоставление жилого помещения переходит к супругу (супруге), не вступившему в повторный брак, и несовершеннолетним детям умершего.

«Полагаем обоснованным и справедливым, отвечающим принципу социального государства выполнение им своего обязательства перед теми гражданами из вышеназванной категории, кто отдал свою жизнь Родине и до конца исполнил долг перед ней, путем предоставления жилого помещения членам семьи погибшего», — отмечают авторы инициативы.