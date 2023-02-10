Антакья, , 10:17 — REGNUM В рамках поисково-спасательной операции из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения в провинции Хатай дома были извлечены тела двоих россиян — женины и ребенка. Об этом в пятницу, 10 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Город Хатай на юге Турции после землетрясения © ERDEM SAHIN/ EPA/TASS

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что на данный момент продолжают поиски остальных членов семьи.

О семье россиян, пострадавшей в результате землетрясения в провинции Хатай, сообщили в среду в российских экстренных службах. Уточняется, что на место происшествия была направления группа российских спасателей.

Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщалось, что число жертв серии мощнейших землетрясений в Турции возросло до 18 342 человек.

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