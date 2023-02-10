Киев, , 10:17 — REGNUM Украинские военные могут избежать отправки на передовую, откупившись за 10—15 тыс. гривен (около 19—29 тыс. рублей). Об этом со ссылкой на солдат ВСУ сообщает украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на самих военных.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За 10–15 тыс. гривен солдат или сержант может «купить» возможность не быть направленным на передовую», ― отмечается в материале.

Издание добавляет, что за половину суммы «боевой» надбавки в 100 тыс. гривен ($2,7 тыс. — Прим. ред.) украинский военный может числиться на передовой, однако на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта. При этом чтобы уйти в положенный по закону отпуск военный «должен заплатить» от $540.

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Это не единственные случаи вымогательства в украинской армии. Трудности возникают и получением военнослужащими, непосредственно участвующими в боевых действиях, положенных доплат. Сумму в размере в 100 тыс. гривен им приходится выбивать из начальства. По их словам, командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, но предлагают ускорить процесс оформления выплат за доплату.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные, попавшие в плен. Рассказали, что военнослужащие ВСУ намеренно портят свою технику, а также оборудование, чтобы избежать переброски в зону боев в ходе спецоперации.

В середине января бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял о панике в рядах ВСУ на линии фронта. Он отметил, что российская армия успешно наступает, а противостоят ей зачастую малообученные солдаты, при этом киевские власти не считаются с потерями. В такой ситуации солдаты иногда сдаются в плен, а иногда бегут с поля боя, но тогда их начинают искать спецслужбы Украины, сказал Макгрегор.

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