Москва, , 10:14 — REGNUM Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью РИА Новости 10 февраля анонсировал создание в России двух центров серийного производства спутников.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

«<…> Будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС [информационные спутниковые системы — ред.] имени Решетнева и, наверное, в НПО [научно-производственное объединение] имени Лавочкина», — сказал гендиректор «Роскосмоса».

Также в ходе интервью Юрий Борисов заявил о планах корпорации продолжить сотрудничество с Ираном, а также отметил перспективу по тиражу спутников для страны Персидского залива.

В четверг, 9 февраля, в «Роскосмосе» сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2. 1а».

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