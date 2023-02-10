В Роскосмосе анонсировали создание центров серийного производства спутников
Москва, 10 февраля 2023, 10:14 — REGNUM Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью РИА Новости 10 февраля анонсировал создание в России двух центров серийного производства спутников.
«<…> Будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС [информационные спутниковые системы — ред.] имени Решетнева и, наверное, в НПО [научно-производственное объединение] имени Лавочкина», — сказал гендиректор «Роскосмоса».
Также в ходе интервью Юрий Борисов заявил о планах корпорации продолжить сотрудничество с Ираном, а также отметил перспективу по тиражу спутников для страны Персидского залива.
В четверг, 9 февраля, в «Роскосмосе» сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2. 1а».
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