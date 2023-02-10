Москва, 10 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью РИА Новости 10 февраля анонсировал создание в России двух центров серийного производства спутников.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«<…> Будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС [информационные спутниковые системы. — Прим. ред.] имени Решетнёва и, наверное, в НПО [научно-производственное объединение. — Прим. ред.] имени Лавочкина», — сказал гендиректор Роскосмоса.

Также в ходе интервью Юрий Борисов заявил о планах корпорации продолжить сотрудничество с Ираном и отметил перспективу по тиражу спутников для стран Персидского залива.

В четверг, 9 февраля, в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2. 1а».