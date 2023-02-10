Москва, 10 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. К отказу от нейтрального статуса подталкивают власти Молдавии западные страны и Киев, такое развитие событий поставит крест на урегулировании в Приднестровье. Об этом 10 февраля заявил в День дипломатического работника директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинёв к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в конституции страны», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом российский дипломат напомнил, что некоторое время назад такая же ситуация происходила на Украине, и в настоящее время Молдавию ведут по такому же пути.

Кроме того, Полищук подчеркнул, что для Молдавии нейтральный статус был и продолжает быть залогом безопасности и внутренней стабильности, уточнив, что большая часть жителей республики высказывается в пользу сохранения тесных связей с Россией и другими странами СНГ.

«Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны», — также отметил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

В то же время он добавил, что, по его мнению, отказ Молдавии от нейтралитета «также поставит крест на приднестровском урегулировании», так как жители Приднестровья «не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в молдавском минобороны подтвердили, что в Молдавии действительно рассылают повестки гражданам страны с требованием явиться в военкомат, но это не связано с безопасностью в регионе.