Шепетовка, Украина, , 10:14 — REGNUM Объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области получил повреждение, написал 10 февраля глава местной военной администрации Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он опубликовал фото посёлка, на котором вдали видна яркая вспышка и дым.

Уточняется, что повреждённый объект находится в Шепетовском районе. По словам Гамалия, после нанесённого по этому объекту удара вспыхнул пожар, который к настоящему моменту потушили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о взрывах также заявили в Запорожье, Днепропетровске, Харькове.

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