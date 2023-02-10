Шепетовка, Украина, 10 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области получил повреждение, написал 10 февраля глава местной военной администрации Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он опубликовал фото посёлка, на котором вдали видна яркая вспышка и дым.

Уточняется, что повреждённый объект находится в Шепетовском районе. По словам Гамалия, после нанесённого по этому объекту удара вспыхнул пожар, который к настоящему моменту потушили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о взрывах также заявили в Запорожье, Днепропетровске, Харькове.