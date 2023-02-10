Одесса, Украина, 10 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. На территории Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом 10 февраля сообщил советник главы прокиевской областной военной администрации Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В связи с угрозой ракетных обстрелов по распоряжению НЭК «Укрэнерго» происходят экстренные отключения электроэнергии», — написал он в своём сообщении.

При этом ранее на всей контролируемой Киевом территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.