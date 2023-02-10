Амстердам, 10 февраля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Заявку на поставку американских истребителей F-16 подал властям Нидерландов Киев. Об этом 10 февраля сообщила глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен, её слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей», — сказала Оллонгрен.

При этом глава нидерландского минобороны отметила, что выполнение такой просьбы — это нелёгкое дело, и вначале Амстердаму необходимо провести обсуждение такой возможности с США и другими союзными странами.

Также она добавила, что властям Нидерландов перед принятием окончательного решения о таких поставках вначале необходимо серьёзно оценить возможные последствия этого.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post сообщило, что Вооружённые силы Украины используют координаты, предоставленные Соединёнными Штатами Америки, для нанесения подавляющего большинства артиллерийских ударов.