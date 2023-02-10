Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
Киев, 10 февраля 2023, 09:58 — REGNUM Воздушную тревогу власти Украины объявили после 9:27 мск 10 февраля во всех регионах.
Так, режим ввели практически одновременно в центральной, южной и западной частях Украины. В Киеве воздушную тревогу объявили в 9:27 мск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда украинских областей заявили о взрывах. В частности, серия взрывов зафиксирована в Запорожье.
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