Харьков, Украина, , 09:49 — REGNUM Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, а также в городе Запорожье, сообщает 10 февраля Klymenko Time.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Со своей стороны глава Харькова Игорь Терехов написал в телеграм-канале, что в городе после взрывов вероятно возникновение проблем с электричеством, водо — и теплоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о 17 взрывах в Харьковской области уведомил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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