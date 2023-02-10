Харьков, Украина, 10 февраля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, а также в городе Запорожье, сообщает 10 февраля Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Со своей стороны глава Харькова Игорь Терехов написал в телеграм-канале, что в городе после взрывов вероятно возникновение проблем с электричеством, водо — и теплоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о 17 взрывах в Харьковской области уведомил глава областной военной администрации Олег Синегубов.