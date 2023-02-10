Москва, 10 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В 2023 году российские студенты колледжей и техникумов а также юниоры, участвуя в чемпионатах, получат дополнительные возможности стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В рамках утвержденной концепции нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, реализуемой по федеральному проекту «Профессионалитет», запланировано проведение Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.

АНО «Национальные приоритеты» Участники Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Мероприятия в поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройства в ведущие компании отечественных производителей стартуют во всех регионах России, они представляют собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсантами конкурсных заданий.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что стратегическая цель Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул Сергей Кравцов.

АНО «Национальные приоритеты» Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов

Участники соревнований продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны. В этом году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда посредством подтверждения партнеров — работодателей о предоставлении вакансии/стажировки по профильному направлению для призеров каждого из этапов Чемпионата.

«В рамках федерального проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные центры, в которых организована совместная работа колледжей и организаций реального сектора экономики, — отметила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева. — В 2023 году разрабатываются новые образовательные программы, ориентированные на потребности конкретных предприятий. Совместная работа учреждений среднего профессионального образования и организаций на рынке труда будет отражена в конкурсной документации чемпионатного движения по различным направлениям. Молодежь быстро получит навыки, необходимые работодателям. И, впоследствии, молодым людям будет легче войти в рабочий режим».

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» будет проведен в период с 27 по 30 ноября в г. Санкт-Петербург, финал Чемпионата высоких технологий состоится с 10 по 15 сентября в г. Великий Новгород.

В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.

АНО «Национальные приоритеты» Студенты на чемпионате

Роль наставника и преподавателя сложно переоценить, ведь именно с их помощью студент знакомится с профессией и выбирает себе дело по душе. Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является повышение престижа профессии учителя, а по указу президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом педагога и наставника.

Директор Нижегородского Губернского колледжа Наталья Катышева отметила важность 2023 года как Года педагога и наставника для развития профессионального сообщества.

«2023 год объявлен годом педагога и наставника. О нас будут говорить 365 дней в году. Это так почетно, и так ответственно. Мы должны соответствовать запросам и ожиданиям нашего общества, задачам, поставленным нам государством, и их выполнению. Это сложно, но мы справимся», — Наталья Катышева.

Напомним, программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Студенты «Профессионалитета» с сентября 2022 года осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получают релевантные профессии, опыт на производствах, чтобы стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

АНО «Национальные приоритеты» Участники Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству за работой

Занимаются: в том числе, в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более трех тысяч мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более пяти тысяч.

Вся информация о федеральном проекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках в регионах РФ размещена на портале ЯПРОФ. РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, среди ключевых задач национального проекта «Образование» — развитие системы среднего профессионального образования, оснащение колледжей современным оборудованием, поддержка мастеров производственного обучения.

Чемпионатное движение представляет собой мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами (участниками соревновательных мероприятий) и работу по формированию прототипов «продуктов» в определенной экономической области. Стратегической целью Движения является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.