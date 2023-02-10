Кахраманмараш, , 09:44 — REGNUM Число погибших в результате серии землетрясений, произошедших в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции, превысило 18 тысяч человек. Об этом 10 февраля сообщается в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«На данный момент число жертв — 18 тысяч 342, раненых — 74 тысячи 242», — говорится в распространенном сообщении.

По последним данным, количество погибших в результате катастрофы составляло 17 134 человека. Организация Всемирного банка приняла решение выделить на помощь Турции около 1,78 миллиарда долларов.

Как сообщал лидер оппозиционной партии Мерал Акшенер, президентские выборы в Турции из-за сокрушительных землетрясений могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня.

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