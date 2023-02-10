Фрегат «Адмирал Горшков» провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане

Москва, , 09:41 — REGNUM Артиллерийские стрельбы по морской цели успешно провёл в Атлантическом океане фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Об этом 10 февраля сообщает Минобороны России.

Фрегат Адмирал Горшков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместных с ВМС ЮАР и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морских учений», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчётом командного пункта фрегата были отработаны действия по выдаче целеуказания для применения артиллерии боевого корабля.

При этом уточняется, что стрельбы по имитирующей корабль условного противника морской цели, находившейся на расстоянии свыше 10 км, были проведены из универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М калибра 130 мм.

«Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что для противодействия высокоточному оружию условного противника комплексы радиоэлектронной борьбы также отработали постановку помех.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что громкие звуки в городе вызваны военными учениями.