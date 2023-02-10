Глава комитета Госдумы просит ФАС и Минсельхоз выяснить причины резкого роста цен на огурцы

Москва, , 09:40 — REGNUM Ценовой сговор мог стать причиной резкого роста цен на плодовоовощную продукцию, в частности, на огурцы, в этой связи глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен направить обращения в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Готовлю обращения в ФАС и Минсельхоз. Кто-то на рынке продовольствия, видимо, давно и больно по рукам не получал», — отметил Нилов.

Он обратил внимание на резкий рост цен на плодовоовощную продукцию.

«Сам факт сезонного роста цен на такого рода плодоовощную продукцию ещё можно объяснить объективными факторами. Но когда рост на те же огурцы превышает 50% (и это не предел — в магазинах и на рынках можно увидеть взлёт стоимости на все 100%, это уже лично наблюдал), здесь никакие факторы уже не работают», — рассуждает парламентарий.

В нынешнем росте цен он видит сговор.

«Слишком похоже на очередной ценовой сговор. Соль, сахар, имбирь, чеснок, гречка, теперь огурцы… Везде «агрономический сбой»? Это вряд ли», — отметил Нилов.

Читайте также: В России резко замедлилась недельная инфляция