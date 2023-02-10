Москва, 10 февраля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Ценовой сговор мог стать причиной резкого роста цен на плодоовощную продукцию, в частности, на огурцы, в этой связи глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен направить обращения в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

«Готовлю обращения в ФАС и Минсельхоз. Кто-то на рынке продовольствия, видимо, давно и больно по рукам не получал», — отметил Нилов.

Он обратил внимание на резкий рост цен на плодоовощную продукцию.

«Сам факт сезонного роста цен на такого рода плодоовощную продукцию ещё можно объяснить объективными факторами. Но когда рост на те же огурцы превышает 50% (и это не предел — в магазинах и на рынках можно увидеть взлёт стоимости на все 100%, это уже лично наблюдал), здесь никакие факторы уже не работают», — рассуждает парламентарий.

В нынешнем росте цен он видит сговор.

«Слишком похоже на очередной ценовой сговор. Соль, сахар, имбирь, чеснок, гречка, теперь огурцы… Везде «агрономический сбой»? Это вряд ли», — отметил Нилов.

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