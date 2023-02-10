Москва, 10 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Американцы недовольны глубокими связями России со странами Центральной Азии. Подконтрольные Западу СМИ транслируют призывы к проявлению пещерного «бытового национализма», заявил 10 февраля глава третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

По его словам, у Евросоюза, очевидно, нет своей стратегии — всё копируют у Вашингтона. «А Вашингтон не скрывает, что недоволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером», — цитирует Стерника РИА Новости.

Дипломат отметил, что по этой причине стратегические партнёры России в Азии подвергаются сильному давлению. Участвуют в этом процессе и подконтрольные НПО, СМИ, блогеры.

Александр Стерник «Порой диву даёшься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного «бытового национализма».

ИА REGNUM напоминает о русофобских проявлениях в Средней Азии, в частности — в Казахстане, где украинский посол публично призвал убивать русских.