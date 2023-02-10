Анкара, , 09:32 — REGNUM Президентские выборы в Турции в связи с сокрушительными последствиями серии землетрясений могут перенести на один месяц, с 14 мая на 18 июня. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил лидер турецкой оппозиционной партии Мерал Акшенер в интервью газете Duvar.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня», — считает Акшенер.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что число погибших в Турции и Сирии в результате разрушительного землетрясения превысило 20 тысяч человек.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло в понедельник, 6 февраля. В результате последующих афтершоков была поражена инфраструктура десятков провинций Турции и соседней Серии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

Читайте развитие сюжета: Общее число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек