Путин: лучшие качества дипломатов востребованы в условиях гибридной войны против России

Москва, , 09:30 — REGNUM Свои поздравления сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ в связи с Днём дипломатического работника направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 10 февраля обнародована на сайте Кремля.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, МИД РФ может по праву гордиться своими славными традициями, так как отечественные дипломатические работники даже в наиболее нелёгкие времена и перед лицом суровых испытаний с честью исполняли свои профессиональные обязанности, подавая при этом пример патриотизма и гражданского мужества.

«Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня — в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности», — говорится в поздравлении.

Также президент РФ указал, что во многом благодаря работе российских дипломатов удалось сорвать усилия попыток западных стран изолировать нашу страну, а также начать более активное сотрудничество с большинством стран мира: государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — это самая лучшая страна в мире, однако в ней ещё есть над чем работать, и для достижения таких результатов ей необходимы высококвалифицированные кадры.