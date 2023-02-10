Москва, 10 февраля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Свои поздравления сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ в связи с Днём дипломатического работника направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 10 февраля обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Как отметил российский лидер, МИД РФ может по праву гордиться своими славными традициями, так как отечественные дипломатические работники даже в наиболее нелёгкие времена и перед лицом суровых испытаний с честью исполняли свои профессиональные обязанности, подавая при этом пример патриотизма и гражданского мужества.

«Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня — в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности», — говорится в поздравлении.

Также президент РФ указал, что во многом благодаря работе российских дипломатов удалось сорвать усилия попыток западных стран изолировать нашу страну, а также начать более активное сотрудничество с большинством стран мира: государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — это самая лучшая страна в мире, однако в ней ещё есть над чем работать, и для достижения таких результатов ей необходимы высококвалифицированные кадры.