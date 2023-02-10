Кабул, , 09:21 — REGNUM Посол Российской Федерации Семен Григорьев в интервью РИА Новости 10 февраля заявил, что практически обещания, данные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время прихода к власти в Афганистане, не были выполнены.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Практически все обещания, которые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давали, придя к власти, не выполнены <…>», — заявил Григорьев, указав на исходящую с территории Афганистана террористическую угрозу.

Также посол отметил, что новые власти Афганистана не выполняют практически данные обещания — борьба с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков не выполнены.

Ранее агентство IRNA сообщало, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прибудет в Москву для обсуждения ситуации в Афганистане.

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