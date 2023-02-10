Париж, , 09:21 — REGNUM Пока решения о том, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона, его французский коллега Эммануэль Макрон не принял, сообщает 10 февраля Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

На фоне вручения ордена Почётного легиона украинскому президенту Владимиру Зеленскому у Макрона поинтересовались, не решил ли он отозвать эту награду у Путина.

Он ответил, что «такого решения пока не принял», хотя, как он выразился, запретов для него нет. Подобные шаги, отмечает президент Франции, «всегда наполнены смыслом, и, я думаю, нужно подобрать подходящий момент, чтобы их принять».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский удостоился высшей награды Франции 8 февраля во время своего визита в Париж. Президенту России этот орден был вручён в 2006 году Жаком Шираком (на тот момент президентом Франции).

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