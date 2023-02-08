Приморский край, 17 марта, 2004, 05:57 — ИА Регнум. Комитет по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края рассмотрел законодательную инициативу депутата Николая Марковцева по внесению изменений в Избирательный кодекс Приморского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗАКСа, корректировка краевого закона связана с новациями в федеральном законодательстве.

"В частности в Избирательный кодекс предлагается включить положение о том, что в случае признания выборов высшего должностного лица субъекта РФ несостоявшимися, недействительными или в случае, если ни один из кандидатов не был избран, повторные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца после официального объявления результатов. В законопроекте также частично отражены предложения Главного управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю. Разработчик проекта предлагает уменьшить в три раза размер избирательного фонда и, соответственно, избирательного залога. По мнению Николая Марковцева, установленные в Избирательном кодексе Приморского края предельные размеры избирательных фондов завышены, что затрудняет участие в выборах различных уровней граждан, не имеющих солидных финансовых и материальных средств. Так, если в действующем Избирательном кодексе Приморского края предельный размер избирательного фонда на выборах губернатора края не может превышать минимальный размер оплаты труда более, чем в 300 тысяч раз, то с принятием поправки кандидат сможет потратить не более 100 тысяч МРОТ. Комитет поддержал также предложение об увеличении с 20 до 30 процентов порога явки избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края и губернатора края. По решению депутатов в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Приморского края" будет рассматриваться на апрельской сессии краевого парламента", - сообщили в пресс-службе.