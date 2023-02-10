Военный эксперт Марочко: в городе Часов Яр у Артёмовска обнаружены иностранные наёмники ВСУ

Луганск, , 09:19 — REGNUM Нахождение воюющих на стороне вооружённых формирований Украины иностранных наёмников выявлено в городе Часов Яр, расположенном возле Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 февраля рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В населённом пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наёмников», — приводит его слова ТАСС.

Также военный эксперт уточнил, что при анализе мест дислокации ВСУ было установлено, что в одном гражданском здании, которое переоборудовали под военные нужды, находятся боевики, разговаривающие в основном на английском языке.

Кроме этого, Марочко рассказал, что российской разведкой было установлено, что обнаруженные в Часовом Яре иностранные наёмники носят «различную форменную одежду без знаков различия» и имеют оружие образца НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БЛА) с кустарными боеприпасами начали активно применять в районе Кременной вооружённые формирования Украины.