В Кремле планируют провести 22 февраля в Москве митинг-концерт после послания президента РФ — СМИ

Москва, , 09:07 — REGNUM Масштабный митинг-концерт, в котором, вероятно, будет принимать участие президент России Владимир Путин, может состояться 22 февраля в Москве. Мероприятие может стать своего рода «продолжением» послания российского лидера Федеральному собранию. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на источники.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что изданию сообщили о возможности проведения такого массового мероприятия три знакомых с ситуацией источника, которые также уточнили, что наиболее вероятным местом проведения такого митинга-концерта могут стать Лужники.

При этом один из источников заметил, что такое мероприятие можно будет считать «продолжением» послания президента России Федеральному собранию. Также добавляется, что, кроме митинга-концерта, в данный момент ведется обсуждение возможности организации в Лужниках различных площадок на военно-патриотическую тематику, однако на данный момент ещё нет окончательных решений.

В то же время, указывается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на запрос издания по этому поводу, что ему «пока нечего сказать» о возможности проведения такого мероприятия в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия никому не хамит, но отвечать на такого рода вещи следует зеркально.