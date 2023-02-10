Киев, , 09:05 — REGNUM Атака на объекты энергетической инфраструктуры контролируемого ВСУ города Запорожья зафиксирована местными властями 10 февраля. Об этом написал в своём телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заявив о массированной атаке, украинский чиновник уточнил, что за час в Запорожье зафиксировано 17 прилётов. По его оценке, в городе это самое большое количество ударов с начала спецоперации.

Пока нет информации о разрушениях, заявляет Куртев. По данным Klymenko Time, взрывы прогремели также в Днепропетровске и Харькове.

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