Новосибирск, 10 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В результате поисково-спасательных работ на месте обрушения многоэтажного дома в Заельцовском районе Новосибирска удалось вытащить из-под завалов 14 человек. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Владимир Николаев/РИА Новости Спасатели разбирают завалы на месте обрушения подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске

«По уточненным данным на 10:00 [по местному времени — ред.], удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медучреждения», — говорится в распространенном сообщении.

Как уточняется на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, для локализации пожара и ликвидации открытого горения всего было привлечение 358 человек, а также 68 единиц служебной техники.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Новосибирске на улице Линейной возросло до 13 человек.