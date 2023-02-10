Марочко: ВСУ используют под Кременной дроны с кустарными боеприпасами
Луганск, 10 февраля 2023, 08:55 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БЛА) с кустарными боеприпасами начали активно применять в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) вооружённые формирования Украины. Об этом 10 февраля рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населённого пункта Кременная отмечается увеличение использования противником БЛА», — приводит его слова ТАСС.
Также военный эксперт уточнил, что ввиду новых поставок беспилотников и благоприятной погоды украинские войска вновь начали их активно использовать.
При этом Марочко указал, что для нанесения ударов ВСУ пользуются дронами и ударного, и разведывательного типа.
«Ударные квадрокоптеры несут, как правило, СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.) кустарного производства», — пояснил он.
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