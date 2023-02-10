Военный эксперт Марочко: ВСУ активно используют под Кременной беспилотники с кустарными боеприпасами

Луганск, , 08:55 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БЛА) с кустарными боеприпасами начали активно применять в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) вооружённые формирования Украины. Об этом 10 февраля рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Кременная отмечается увеличение использования противником БЛА», — приводит его слова ТАСС.

Также военный эксперт уточнил, что ввиду новых поставок беспилотников и благоприятной погоды украинские войска вновь начали их активно использовать.

При этом Марочко указал, что для нанесения ударов ВСУ пользуются дронами и ударного, и разведывательного типа.

«Ударные квадрокоптеры несут, как правило, СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.) кустарного производства», — пояснил он.

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