Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Американские ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка в ходе исследования сделали вывод, что ограничение калорий замедляет старение у людей. Информация об исследовании опубликована в пятницу, 10 февраля, в журнале Nature Aging.

Овощи © Алексей Мальгавко/РИА Новости

По информации источника, эксперимент, проведенный американскими учеными, показал, что ограничение калорий на 25% замедлило темп старения участников на 2-3%. Отмечается, что в эксперименте приняли участие 220 мужчин и женщин, случайно распределенные на контрольную и экспериментальную группы.

Также Nature Aging добавляет, что ранее в других исследования замедление темпа старения было связано со снижением риска смертности, сердечных заболеваний, инсульта, инвалидности и деменции.

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета обнаружили новые соединения, которые могут поспособствовать созданию лекарства от диабета.

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