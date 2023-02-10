Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Американские ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка в ходе исследования сделали вывод, что ограничение калорий замедляет старение у людей. Информация об исследовании опубликована в пятницу, 10 февраля, в журнале Nature Aging.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Овощи

По информации источника, эксперимент, проведенный американскими учеными, показал, что ограничение калорий на 25% замедлило темп старения участников на 2–3%. Отмечается, что в эксперименте приняли участие 220 мужчин и женщин, случайно распределенные на контрольную и экспериментальную группы.

Также Nature Aging добавляет, что ранее в других исследованиях замедление темпа старения было связано со снижением риска смертности, сердечных заболеваний, инсульта, инвалидности и деменции.

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета обнаружили новые соединения, которые могут поспособствовать созданию лекарства от диабета.