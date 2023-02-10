В посёлке Богородское в Московской области на балконе пятиэтажного дома прогремел взрыв

Богородское, Московская область, , 08:43 — REGNUM На балконе пятиэтажного жилого дома в посёлке городского типа Богородское в Московской области прогремел взрыв. Об этом 10 февраля сообщили в экстренных службах.

Балкон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Взрыв раздался на балконе квартиры на пятом этаже в городе Богородском. Повреждены фасад дома и остекление», — приводит слова представителя экстренных служб «Интерфакс».

Также указывается, что в результате взрыва не произошло возгорания, и добавляется, что, согласно предварительной информации, при этом пострадал хозяин квартиры, которого направили в медучреждение. О других пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР) предложил создать единую цифровую платформу газовых баллонов.