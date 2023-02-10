Богородское, Московская область, 10 февраля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. На балконе пятиэтажного жилого дома в посёлке городского типа Богородское в Московской области прогремел взрыв. Об этом 10 февраля сообщили в экстренных службах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Балкон

«Взрыв раздался на балконе квартиры на пятом этаже в городе Богородском. Повреждены фасад дома и остекление», — приводит слова представителя экстренных служб «Интерфакс».

Также указывается, что в результате взрыва не произошло возгорания, и добавляется, что, согласно предварительной информации, при этом пострадал хозяин квартиры, которого направили в медучреждение. О других пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР) предложил создать единую цифровую платформу газовых баллонов.