Харьков, Украина, 10 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Удары по критической инфраструктуре Харьковской области нанесены 10 февраля, написал глава местной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Зафиксировано около десяти взрывов, — сообщает Синегубов. — В нескольких районах перебои с электроэнергией».

По его словам, сотрудники экстренных служб работают на местах взрывов.

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», мощные взрывы 10 февраля прогремели в Днепре, Харькове и Запорожье. Ракетные удары нанесены «по множеству объектов».